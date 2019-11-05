Сегодня в Санкт-Петербурге состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Лейпцигом".
"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Ракицкий, Иванович, Азмун, Смольников, Ерохин, Дзюба, Оздоев.
Запасные: Васютин, Дриусси, Кузяев, Караваев, Шатов, Жирков, Мак.
"Лейпциг": Гулач, Упамекано, Забитцер, Поульсен, Форсберг, Клостерманн, Нкунку, Мюкиле, Хальстенберг, Лаймер, Демме.
Запасные: Мвого, Айдара, Вернер, Лукмен, Кунья, Ампаду, Кампл.
"Зенит" - "Лейпциг": Азмун и Дзюба - в старте
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