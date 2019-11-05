Фанаты "Зенита" пугают немцев перфомансом с медведем, волком и Нейромонахом Феофаном (видео)

Перед матчем 4 тура группового этапа против "РБ Лейпциг" фанаты "Зенита" устроили на трибуне перфоманс с изображением волка, медведя и Нейромонаха Феофана — музыканта из Санкт-Петербурга, исполняющего музыку, стилизованную под "древнерусский" драм-н-бэйс.

Фото: Rusfootball.info

Эту картину фанаты сопроводили подписью "В душе "Зенит", в сердце Русь". Игра с "РБ Лейпциг" - вторая встреча Лиги чемпионов на стадионе в Санкт-Петербурге, который в 2021 году примет финал главного клубного турнира Европы.



