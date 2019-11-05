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Фанаты "Зенита" пугают немцев перфомансом с медведем, волком и Нейромонахом Феофаном (видео)

Перед матчем 4 тура группового этапа против "РБ Лейпциг" фанаты "Зенита" устроили на трибуне перфоманс с изображением волка, медведя и Нейромонаха Феофана — музыканта из Санкт-Петербурга, исполняющего музыку, стилизованную под "древнерусский" драм-н-бэйс.
Фото: Rusfootball.info
Эту картину фанаты сопроводили подписью "В душе "Зенит", в сердце Русь". Игра с "РБ Лейпциг" - вторая встреча Лиги чемпионов на стадионе в Санкт-Петербурге, который в 2021 году примет финал главного клубного турнира Европы.



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Теги: Зенит Фото РБ Лейпциг
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Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 Боруссия М 10 22
2 Боруссия Д 10 19
3 РБ Лейпциг 10 18
4 Бавария 10 18
5 Фрайбург 10 18
6 Шальке 04 10 18
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18 Падерборн 10 4
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 15 33
2 Ростов 15 30
3 Локомотив 15 30
4 Краснодар 15 29
5 ЦСКА 15 27
6 Арсенал Тула 15 19
...
16 Сочи 15 13
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