Сарри - о припаркованном "Локо" автобусе: я не говорю про автобусы, но завтра будет другая игра

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом" рассказал, что для него важнее — выход в плей-офф или рост в плане игры и стиля.
"Для результата важна игра. Так что завтра нас ждет сложный матч. "Локомотив" уже показал, что может создать проблемы нам. В Лиге чемпионов если нет игры, то ты не добьешься и результата. Наша цель — конечно же, выход в плей-офф завтра. Но добиваться ее мы намерены, совершенствую нашу игру", - цитирует Сарри Sport24.ru.
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