"Ювентус" обыграл "Атлетико" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов - 1:0.
Лига чемпионов
5 тур
Гол: Дибала, 45+2.
"Ювентус": Щенсны, Бонуччи, де Лихт, Де Шильо, Данило, Пьянич, Матюиди, Бентанкур (Хедира, 86), Дибала (Игуаин, 76), Рэмси (Бернардески, 63), Роналду.
"Атлетико": Облак, Эрмосо, Фелипе, Лоди (Лемар, 64), Триппьер, Томас, Эррера (Корреа, 60), Коке, Сауль, Витоло (Феликс, 54), Мората.
Предупреждения: Эрмосо, 32, Бентанкур, 35, Лоди, 40, Сауль, 52, Эррера, 58.
"Ювентус" с минимальным счетом обыграл "Атлетико"
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