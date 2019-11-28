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Лукаку - о проблеме расизма: УЕФА должен что-то сделать

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку после победы над "Славией" (3:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов вновь акцентировал внимание на проблеме расизма в футболе. Форвард пожаловался на то, что слышал оскорбления с трибун.

"УЕФА должен что-то сделать, потому что то, что происходит на стадионах, неправильно. В Праге со мной это случилось два раза. Сейчас 2019 год, в командах много игроков самых разных национальностей.

Это плохо, когда на стадионе есть люди, показывающие плохой пример детям. Надеюсь, что УЕФА предпримет меры, потому что весь стадион кричал, когда Лаутаро Мартинес забил первый гол", — цитирует Лукаку Esporte Interativo.

Sport24.ru


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Теги: Лукаку Интер Славия
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