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Конте: было бы опрометчиво думать, что "Интер" легко справится с комбинационной игрой "Барселоны"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной".

"Гордимся тем, что в последнем туре группового этапа будем бороться за место в следующем раунде. Команда провела немало игр и за прошедшее время, как мне кажется, добилась заметного прогресса. Мы хорошо смотрелись против "Барселоны" в первом матче, когда каталонцы победили только из-за превосходства в классе в каких-то отдельных моментах.

У нас есть потери из-за травм, так что по сравнению с первым матчем мне предстоит внести в состав некоторые изменения. Подготовлю команду так, чтобы мы воспользовались своими козырями и одновременно минимизировали влияние сильных качеств соперника. Было бы опрометчиво думать, что мы легко справимся с комбинационной игрой "Барселоны", но необходимо сыграть смело, внимательно действовать в обороне и постараться сделать так, чтобы доставить сопернику проблемы", — цитирует Конте пресс-служба УЕФА.

Матч "Интер" — "Барселона" состоится 10 декабря, начало — в 23:00 мск.


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Теги: Конте Интер Барселона Лига чемпионов
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