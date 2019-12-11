Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над "Интером" (2:1) в выездном матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Голы в составе каталонцев забили воспитанники клуба — Карлес Перес и Ансу Фати. Последний стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
"У нас много эмоций, ведь это был действительно сильный соперник. Мы играли на победу, и мои подопечные, многие из которых в той или иной степени впервые играли на таком уровне, продемонстрировали свою способность конкурировать в этом турнире.
У Карлеса Переса есть голевое чутье, Фати — тоже прирожденный бомбардир. Хотя у него были небольшие болевые ощущения, мы хотели дать ему немного игрового времени. Мы очень рады, что парень из "Барсы" стал самым молодым бомбардиром в этом турнире.
Мы чувствуем себя обязанными выиграть этот турнир. Мы хотим побеждать в каждом матче, именно этого мы добились и здесь", — цитирует Вальверде пресс-служба УЕФА.
"Барселона" набрала 14 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы F. "Интер" (7 очков) занял третью строчку и сыграет в Лиге Европы. Нерадзурри пропустили вперед дортмундскую "Боруссию" (10), которая в параллельном матче переиграла "Славию" (2:1).
Вальверде: игроки "Барселоны" чувствуют себя обязанными выиграть Лигу чемпионов
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