Так, в их числе оказался гол защитника "Атлетико" Аугусто Фелипе в ворота "Локомотива" (2:0), точный удар нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха в матче с "Зальцбургом" (2:0), гол хавбека "Лиона" Уссема Ауара в игре с "Лейпцигом" (2:2), а также забитый мяч форварда загребского "Динамо" Дани Ольмо во встрече с "Манчестер Сити" (1:4).
Гол Фелипе в ворота "Локомотива" претендует на звание лучшего забитого мяча тура в Лиге чемпионов
В среду завершились последние матчи заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА назвал номинантов на звание лучшего гола недели.
Так, в их числе оказался гол защитника "Атлетико" Аугусто Фелипе в ворота "Локомотива" (2:0), точный удар нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха в матче с "Зальцбургом" (2:0), гол хавбека "Лиона" Уссема Ауара в игре с "Лейпцигом" (2:2), а также забитый мяч форварда загребского "Динамо" Дани Ольмо во встрече с "Манчестер Сити" (1:4).
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