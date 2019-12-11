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Гол Фелипе в ворота "Локомотива" претендует на звание лучшего забитого мяча тура в Лиге чемпионов

В среду завершились последние матчи заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА назвал номинантов на звание лучшего гола недели.
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_______ scored the Goal of the Week! ???

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Так, в их числе оказался гол защитника "Атлетико" Аугусто Фелипе в ворота "Локомотива" (2:0), точный удар нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха в матче с "Зальцбургом" (2:0), гол хавбека "Лиона" Уссема Ауара в игре с "Лейпцигом" (2:2), а также забитый мяч форварда загребского "Динамо" Дани Ольмо во встрече с "Манчестер Сити" (1:4).


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Теги: Лига чемпионов Атлетико Фелипе Локомотив
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Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 15 34
...
5 Хетафе 16 27
6 Атлетик Б 16 26
7 Атлетико  16 26
8 Валенсия 16 26
9 Гранада 16 24
...
20 Эспаньол 16 9
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 19 45
...
3 Ростов 19 34
4 ЦСКА 19 34
5 Локомотив 19 34
6 Арсенал Тула 19 25
7 Уфа 19 25
...
16 Сочи 18 15
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