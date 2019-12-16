Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов (в 1/8 финала его команде предстоит сыграть с английским "Тоттенхэмом").
"Тоттенхэм" — очень качественная команда. Она является одной из сильнейших команд в Европе с мощными и очень опытными игроками. Её игра впечатляет. Лондон — фантастический город, а особенно их невероятный стадион. Конечно, нам будет очень непросто. Но мы будем тщательно готовиться к противостоянию с таким соперником", - цитирует Нагельсмана УЕФА.
Нагельсман: "Тоттенхэм" - одна из сильнейших команд в Европе, нам будет непросто
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