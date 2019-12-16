Нойер: "Бавария" довольна жребием, но "Челси" - опасная команда

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер поделился мнением о результате жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом раунде плей-офф мюнхенцы сыграют против лондонского "Челси"."Мы рады, что поедем в Лондон, у нас с этим городом связаны приятные воспоминания, когда мы выиграли Лигу чемпионов в 2013 году на "Уэмбли". "Челси" — опасная команда, нужно отнестись к ней очень серьезно и подойти к этой игре с необходимой концентрацией. Мы хотим пройти в следующий раунд и довольны жеребьевкой", — цитирует Нойера L’?quipe.