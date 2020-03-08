Назначены судьи на ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов

Объявлены бригады арбитров, которые обслужат ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" и "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг"

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Игру "Валенсия" - "Аталанта", которая пройдёт в Испании без зрителей из-за вспышки коронавируса, обслужит бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Помощниками главного судьи станут Октавиан Шовре и Себастьян Георге, четвертым судьей — Константин Колтеску. За работу VAR будут отвечать Павел Гиль и Томаш Квятковски.



Бригада испанского арбитра Карлоса Дель Серро Гранде рассудит матч между "РБ Лейпциг" и "Тоттенхэмом", который пройдёт в Германии.

Помощниками арбитра выступят Хуан Карлос Хименес и Роберто Фернандес, четвертым рефери — Гильермо Фернандес. За работу VAR будут отвечать Хуан Мунуэра и Рикардо Бенгочеа.



После первой игры "Аталанта" выигрывает у "Валенсии" (4:1). "РБ Лейпциг" в гостях с минимальным счётом обыграл "Тоттенхэм" (1:0).



Ответные матчи начнутся 10 марта в 23:00 мск.