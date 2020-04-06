Президент УЕФА Чеферин: уверен, что лиги доиграют. Если нет, то уместно объявить чемпионов

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал сроки возобновления европейских чемпионатов, приостановленных в данный момент из-за пандемии коронавируса.

Фото: UEFA

"Я настроен оптимистично и уверен, что лиги будут доиграны.



Если этого не произойдет, то было бы уместно объявить чемпиона каждой лиги", – сказал Чеферин в интервью Ekipa.



Напомним, что в настоящее время из-за пандемии коронавируса приостановлены все ведущие европейские чемпионаты. Единственный турнир, который продолжает играться - Высшая лига Белоруссии.



Ранее Чеферин заявил, что розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы нынешнего сезона необходимо закончить до 3-го августа. Также недавно президентом УЕФА была высказана мысль, что лучше играть без зрителей, транслируя матчи по телевидению, чем вообще не играть.



По актуальным данным число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 289 000 человек. Более 70 000 человек погибло. Смогли излечиться более 270 000 человек.