Тогда "римляне" проиграли в гостях 4:1, но в ответном матче сумели забить три мяча и за счёт гола на выезде выйти в полуфинал турнира.
— Лишь один из нас не верил в то, что мы можем это сделать, и это был Манолас. И именно он забил гол, который вывел нас в полуфинал! Единственный, кто не верил, сделал это, — передаёт слова итальянца Football Italia.
29-летний Флоренци нынешний сезон проводит на правах аренды в "Севилье".
Флоренци: Манолас не верил в камбэк с "Барселоной", а затем забил гол, который вывел нас в полуфинал ЛЧ
Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци вспомнил противостояние с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов два года назад.
Фото: Getty Images
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