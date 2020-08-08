"Барселона" победила "Наполи" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив в ответном матче 1/8 финала турнира "Наполи".
Фото: UEFA
Встреча, проходившая в Каталонии, закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

"Барса" уже в первом тайме сделала хороший задел для победы. На 10-й минуте встречи счёт открыл Клеман Ленгле. На 23-й минуте Лионель Месси удвоил преимущество "Барселоны", а в концовке первого тайма аргентинец ещё и заработал пенальти, обокрав Калиду Кулибали. Пенальти в итоге реализовал Луис Суарес.

Уже в компенсированное время персого тайма "Наполи" тоже заработал пенальти, его реализовал Лоренсо Инсинье. Во втором тайме у обеих команд были шансы забить, но счёт так и не изменился.

Первая встреча команд закончилась со счётом 1:1. Таким образом, дальше прошла "Барселона".

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч - 1:1

Барселона – Наполи 3:1

Голы: Лангле, 10, Месси, 23, Суарес, 45+1 (пен) - Инсинье, 45+5 (пен).

"Барселона": тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Семеду, Роберто, Ракитич, де Йонг, Гризманн (Мончу, 84), Месси, Суарес (Фирпо, 90+2).

"Наполи": Оспина, Кулибали, Манолас, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Демме (Лоботка, 46), Фабиан Руис (Элмас, 79), Зелиньски (Лосано, 70), Кальехон (Политано, 70), Инсинье (Милик, 79), Мертенс.

Предупреждения: Зелиньски, 60.

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Теги: Барселона Наполи
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