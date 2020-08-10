Без зрителей будут проходить матчи квалификации Лиги чемпионов с участием "Краснодара". Также зрители не будут допущены на матчи отборочного раунда Лиги Европы "Ростова" и "Динамо".
Как сообщает телеграм-канал "Слава!" главного редактора "Спорт-Экспресса", решение принято УЕФА с целью уравнивания в правах всех участников турниров. Так, во многих странах посещать футбольные матчи пока ещё запрещено.
Российские клубы в отборочном турнире Лиги чемпионов и Лиги Европы сыграют без зрителей
Зрители не смогут посетить матчи российских клубов в квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов.
Фото: Soccernews
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