Брестское "Динамо" забило 6 голов в ворота "Астаны"

В следующем раунде белорусский клуб сыграет с победителем пары "Коннас-Киномадс" - "Сараево".
Лига чемпионов
1-й квалификационный раунд
"Динамо Брест" - "Астана" 6:3
1-й квалификационный раунд
"Динамо Брест" - "Астана" 6:3
Голы: Гордейчук, 15, Печенин, 17, Гордейчук, 22, Седько, 37, Томасов, 45+1, Ротариу, 52, Диалло, 55, Бейсебеков, 87, Диалло, 90
Динамо-Брест: Игнатович, Кики, Хачериди, Печенин, Седько, Кисляк (Савицкий, 73), Тве, Юзепчук, Диалло, Гордейчук (Кривец, 73), Милевский (Быков, 86)
Астана: Непогодов, Радакович, Перцух (Барсегян, 34), Шимунович, Бейсебеков, Томасов, Шомко, Эбон, Маевский, Щеткин (Ротариу, 46), Сотириу
Предупреждения: Кики, 34