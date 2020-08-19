Дэвис рассказал о неудачной попытке поменяться футболками с Месси после матча "Барселона" - "Бавария"

Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис рассказал, что после матча с "Барселоной" нападающий сине-гранатовых Лионель Месси не захотел обмениваться футболками.

Фото: Global Look Press

- Наверное, он был расстроен из-за поражения. Это нормально. Надеюсь, в следующий раз получится, - сказал Дэвис BT Sport.



Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Бавария" завершился со счетом 2:8. Месси не удалось отличиться результативными действиями, Дэвис отдал голевую передачу.