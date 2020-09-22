Гаджиев: шансы "Краснодара" в матче с ПАОКом предпочтительнее

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, кто является фаворитом в противостоянии "Краснодара" и ПАОКа в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Фото: "Чемпионат"