"Если "Краснодару" удастся сыграть надежно, не будет пропускать контратаки и не будет делать ляпы в обороне, то я думаю, что будут все шансы выиграть.
Отсутствие зрителей - это с одной стороны плохо. С другой стороны, существует распространенное мнение, что в Греции играть сложно как раз из-за шумных болельщиков. Мне кажется, это будет небольшим плюсом для нашей команды.
Я считаю, что шансы "Краснодара" в этом матче предпочтительнее, что "горожане" должны выиграть", - цитирует Гаджиева Sport24.
Первый матч "Краснодара" и ПАОКа в квалификации Лиги чемпионов пройдет сегодня, 22 сентября, в Краснодаре. Начало матча - в 22:00. Ответная встреча состоится в Греции 30 сентября.
В предыдущем раунде плей-офф Лиги чемпионов ПАОК одолел "Бенфику" со счетом 2:1. "Краснодар" же в своем последнем матче разгромил подмосковные "Химки" со счётом 7:2.
Гаджиев: шансы "Краснодара" в матче с ПАОКом предпочтительнее
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о том, кто является фаворитом в противостоянии "Краснодара" и ПАОКа в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: "Чемпионат"
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