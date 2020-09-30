Корзина 1: "Бавария", "Севилья", "Зенит", "Порту", "ПСЖ", "Ювентус", "Реал", "Ливерпуль".
Корзина 2: "Аякс", "Челси", "Шахтер", "Боруссия Дортмунд", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Барселона", "Атлетико".
Корзина 3: "Краснодар", "Олимпиакос", "Аталанта", "Лацио", "Интер", "РБ Лейпциг", "Ред Булл Зальцбург", "Динамо Киев".
Корзина 4: "Марсель", "Брюгге", "Локомотив" , "Боруссия Менхенгладбах", "Ренн", "Ференцварош", "Мьдтьюланн", "Истамбул Башакшехир".
Напомним, жеребьевка пройдёт сегодня, 1 октября. "Краснодар" впервые в своей истории вышел в групповой этап, а Россию впервые на групповой стадии представляют три команды.
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов определились все 32 команды, которые сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
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