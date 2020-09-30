— У "Краснодара" есть все для того, чтобы стать чемпионами России и стабильно играть в Лиге чемпионов. Клуб, Галицкий и ребята — большие молодцы, — рассказал россиянин в интервью "СЭ".
Русский бразилец отметил, что с нетерпением ждёт групповой этап Лиги чемпионов и уверен, что для команды начинается новый этап.
34-летний Ари продолжает восстановление от травмы. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча. Футболист выступает за "Краснодар" с лета 2013 года.
Ари: у "Краснодара" есть все для того, чтобы стать чемпионами России и стабильно играть в Лиге чемпионов
Нападающий "Краснодара" Ари считает, что перед клубом открыты большие границы.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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