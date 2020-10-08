— У нас были и другие намерения, но, к сожалению, не удалось их реализовать. Трансферную кампанию под Лигу чемпионов оцениваю на четверочку. Не исключаю, что будут приобретения под чемпионат России, — рассказал функционер в интервью ТАСС.
В текущее трансферное окно "Зенит" оформил трансферы Деяна Ловрена из "Ливерпуля" за 12 млн евро, Вендела из "Спортинга" за 20 млн евро, а также перевёл в первую команду Данилу Прохина, Даниила Шамкина, и вернул из аренд Андрея Мостового, Данила Кругового и Дениса Терентьева.
В групповом этапе Лиги чемпионов "Зенит" сыграет против дортмундской "Боруссии", "Лацио" и "Брюгге".
Медведев: трансферную кампанию под Лигу чемпионов оцениваю на четверочку
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал приобретения клуба в текущее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
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