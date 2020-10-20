"Краснодару" дико повезло во Франции, Сафонов - герой матча

После матча вратарь "Краснодара" скромно сказал, что свою игру оценивать не будет. Видимо, чтобы не обижать партнеров, особенно защитников, которые создали Сафонову огромные проблемы. "Ренн" нанес 11 ударов из пределов штрафной - это цифра, от которой Сорокину, Кайо и остальным игрокам обороны должно стать стыдно. И из 7 ударов в створ Матвей совершил 6 сэйвов. Плюс уверенная игра на выходах. Лишь однажды Сафонов смахнул мяч на Тая, который пробил во внешнюю сетку. Но и здесь вина вратаря была минимальной - за спиной Тая оставался Газинский, который просто наблюдал за эпизодом.
Сафонов чуть не отбил одиннадцатиметровый - он угадал направление, дотянулся до мяча, но пустил его под руками. Такие моменты обычно выбивают вратарей, бьют по нервам. Но Сафонов, несмотря на дебют в группе Лиги чемпионов, стерпел и выдал еще крутую концовку. Для старта в ЛЧ лучше матча не придумать. Сафонов показал самую яркую игру в своей карьере. И если вратарь продолжит демонстрировать чудеса и в следующих турах, то Черчесову придется брать Матвея во взрослую сборную. Сафонов убедил, что прямо сейчас он самый сильный российский вратарь (естественно из тех, кто не отказался выступать за сборную).
Кайо и Сорокин не тянут уровень ЛЧ
Единственное, что у центральных защитников получилось идеально в матче - это организовать пенальти в свои ворота. Кайо завозился с мячом в середине поля, позволил себя накрыть, Сорокин решил останавливать соперника подкатом не во вне, а внутри штрафной. В итоге - из абсолютно банальной ситуации защитники привезли одиннадцатиметровый. Несмотря на свои физические данные, Кайо и Сорокин много проигрывали борьбы в воздухе. У Кайо только 50% выигранных дуэлей на втором этаже, у Сорокина чуть больше - 75%.
У Сорокина получались только выносы, он их сделал больше всех (6 раз). В остальном, каждый подход "Ренна" заставлял нервничать из-за дуэта центральных защитников. Они постоянно теряли позицию, из-под них наносились удары, в сложные моменты они позволяли расстреливать Сафонова. И самое страшное, что взамен у "Краснодара" есть только Александр Мартынович, который также не имеет опыта выступлений в Лиге чемпионов, и Руслан Камболов, который давно не играл в обороне. "Быки" здорово поработали над укреплением линии нападения, но напрочь забыли про центр обороны. Со времен Гранквиста у них так и не появился лидер в защите.
Удивил своей работоспособностью Евгений Чернов. Он в воздухе выиграл больше дуэлей, чем Кайо. Когда в первом тайме "Краснодар" перехватил инициативу, уверенность пришла и к Чернову, который посадил на желтую карточку Траоре, как настоящий вингер, а не игрок обороны. Жаль Петрова, который ушел с поля из-за повреждения. Со Смольниковым на фланге защиты было тревожнее. Игорь лучше смотрелся у чужих ворот, чем у своих. А Петров в первом тайме сделал момент для Берга, когда удар шведа вытащил вратарь "Ренна".
Качественный матч Вильены
Когда "Краснодар" объявил стартовый состав, в котором было 6 номинальных защитников, возникли сомнения - кто будет заниматься созиданием. Оказалось, что главным связующим звеном между атакой и обороной стал нидерландский полузащитник. Вильена не только сделал голевую передачу, он отвечал за темп и направление атак "Краснодара". Вильена по количеству передач второй в команде (43), при этом их точность перевалила за 90%. Это невероятно крутые цифры, с учетом что 50% передач было сделано на чужой половине поля. Вильена совершил 4 отбора, что является лучшим результатом матча.
Олссон такой остротой, как Вильена, похвастаться не может. Хотя цифры набрал идентичные. Но - на шведе не лежала ответственность за опорную зону. Объем работы он проделал неплохой, но заменить полноценно Кабеллу или Вандерсона не сумел, как того требовала ситуация. Да даже Рамирес со Смольниковым в роли фланговых полузащитников выглядели убедительнее и интереснее, чем Олссон.
Особенно поразил Смольников. Игорь, как обычно давал большой объем, не всегда, правда, полезный. Он совершил треть кроссов "Краснодара", неплохо действовал в подыгрыше. А Рамирес вообще сотворил красивейший гол, когда запутал не только защитника, но и вратаря "Ренна". Эквадорец всегда убеждал техникой, а матч против "Ренна" показал, что Рамирес вполне может играть вингера.
Матч "Краснодара" напомнил, как однажды "Спартак" в Лиге чемпионов стартовал с победы в Марселе, когда тащил Андрей Дикань. Тогда все в группе для красно-белых закончилось грустно. Не хотелось, чтобы подобное повторилось с "Краснодаром". Новичкам, как известно, везет. Но во втором туре фортуна может закончиться. И очки надо добывать за счет организации, если в классе "Краснодар" проигрывает и "Челси", и "Севилье".
Мусаев любит говорить, что от обороны он никогда играть не будет. Но для будущих встреч все-таки стоит задуматься об изменении схемы. 2 центральных защитника, неважно в каком сочетании, не в состоянии создать необходимую плотность перед воротами Сафонова. Плюс Кайо постоянно ошибается. А у Сафонова сэйвы не безлимитные. Сегодня он был лучшим, но каждый матч проверять своего вратаря на уверенность не стоит. "Краснодару" надо меняться и играть от соперника. Тем более против "Челси" и "Севильи".
Фото: официальный сайт УЕФА, kubnews.ru