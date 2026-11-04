21-летний футболист оформил дубль в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Штутгарта" (2:0). Батраков отличился на 12-й и 15-й минутах, обеспечив турецкому клубу победу.
Как сообщает статистический аккаунт MisterChip, россиянин первым со времен Артема Дзюбы в сезоне-2015/16 достиг отметки в четыре гола за один розыгрыш турнира. Кроме того, Батраков стал первым российским футболистом, которому удалось добиться такого результата в составе зарубежного клуба. Ранее подобное достижение покорялось только игрокам "Зенита", ЦСКА и "Спартака".
Батраков перешел в "Галатасарай" из "Локомотива" летом 2026 года. В 12 матчах за стамбульскую команду во всех турнирах полузащитник забил пять голов и отдал три результативные передачи.
Источник: MisterChip
Батраков повторил достижение Дзюбы и установил уникальный рекорд в ЛЧ
Как сообщает статистический аккаунт MisterChip, российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков стал первым за 10 лет россиянином, забившим четыре мяча за сезон Лиги чемпионов, и установил историческое достижение.
Фото: Reuters