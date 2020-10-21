- Всегда здорово привезти такие клубы в Москву, к нашим болельщикам. Будем рады показать свою лучшую игру, в футболе может случиться все, что угодно, - передает слова Смолова пресс-служба УЕФА.
Во втором и третьем турах Лиги чемпионов московскому "Локомотиву" предстоит сыграть домашние матчи против действующего победителя турнира мюнхенской Баварии" и мадридского "Атлетико". В стартовом матче "железнодорожники" в гостях сыграли вничью 2:2 с австрийским "Зальцбургом".
Смолов - о будущих соперниках в ЛЧ: будем рады показать свою лучшую игру, в футболе может случиться все
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов высказал мнение о предстоящих его клубу матчах против "Баварии" и "Атлетико".
Фото: РИА Новости
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