Россиянин вышел на замену в матче 1-го тура Лиги чемпионов с "Миддтъюландом" и отличился вскоре после появления на поле. В результате клуб из Бергамо разгромил соперника со счётом 4:0.
"Я уже не раз говорил, что это очень квалифицированный футболист, который способен заиграть практически в любом клубе мира. Его гол в первом же матче за "Аталанту" лишь подтверждает мои слова. Исполнение было на самом высоком уровне", - цитируют Дроздова "Известия".
Миранчук перешёл в "Аталанту" летом из "Локомотива". Клуб Серии А заплатил за футболиста около 14,5 млн евро.
Экс-защитник "Локомотива" Дроздов: Миранчук способен заиграть практически в любом клубе мира
Бывший защитник "Локомотива" Юрий Дроздов поделился мнением о дебюте полузащитника Алексея Миранчука за "Аталанту".
Фото: ТАСС
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