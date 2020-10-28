"Обидно, что "Локомотив" упустил ничью в матче с "Баварией", потому что по такой игре можно было выжать больше.
Шансы "Локомотива" на выход из группы? Всего два матча прошло, но видно, что со всеми можно играть. Реально даже побороться за второе место. Почему нет?" - приводит слова Гуренко "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, что встреча мюнхенской "Баварии" и московского "Локомотива" завершилась победой немецкой команды со счетом 2:1.
"Бавария" после 2-х туров группового этапа Лиги чемпионов с 6-ю очками возглавляет группу А. Мадридский "Атлетико" имеет в своем активе 3 очка и 2-ю строчку в группе. "Локомотив" и "Зальцбург" с одним очком занимают 3-е и 4-е место соответственно.
Сергей Гуренко: "Локомотиву" реально побороться за второе место в группе Лиги чемпионов
Экс-игрок "Локомотива" Сергей Гуренко оценил шансы "железнодорожников" на выход из группы Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
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