"Глубины состава у "Краснодара" сейчас нет — играют все, кто живой". Газинский - о матче с "Челси"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский высказался о матче с "Челси" (0:4) в группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Краснодар"

"Мы неплохо смотрелись первые 70 минут, но нам не хватило свежести в концовке. К сожалению, глубины состава сейчас у нас нет — играют все, кто живой.



Могли забить при счете 0:1, но не повезло. Обидно пропускать четыре мяча при своих болельщиках, но такова реальность", - приводит слова Газинского пресс-служба УЕФА.



Напомним, что матч с "Челси" стал первым для "Краснодара" на домашней арене в рамках группового этапа ЛЧ. После 2-х туров "быки" с одним очком занимают 3-е место в группе Е.



4 октября "Краснодару" предстоит гостевой матч против "Севильи" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 по Москве на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".