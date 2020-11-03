Гилерме - молодец, Смолов и Зе Луиш могли бы сыграть и получше. Оценки по матчу "Локомотива" с "Атлетико"

Райкович неплохо заменил Чорлуку. Мурило - с отрывом лидер по двум ключевым показателям. Миранчук снова забил, но лучшим не был.
Гилерме - 4.0. Хороший матч в исполнении вратаря сборной России. Гол, конечно, пропустил в ближний угол, но эффектно и эффективно справился с остальным ударами, не дав забить Саулю, Жоау Феликсу и Суаресу. Да, в одном из эпизодов Гилерме повезло с отскоком, но, думается, улыбку фортуны Маринато сегодня заслужил.

Живоглядов - 3.0, Райкович - 4.0, Мурило - 3.5, Рыбус - 3.5. Мурило не помешал Хименесу забить гол головой в первом тайме, не успел за Коке, который нанес удар в крестовину во втором тайме, а также отметился двумя фолами и желтой карточкой. Но при этом бразилец был лучшим по количеству выносов (15) и по количеству выигранных верховые единоборств (5). Его товарищ по центру обороны Райкович отличился хорошими отборами, заблокированным ударом и двумя важными перехватами. Плюс к этому несколько раз не дал добраться до мяча Суаресу.


На левом фланге обороны "Локомотива" сегодня было поспокойнее, но это не значит, что у Рыбуся было мало работы. Сказать, что он ее сделал безошибочно, будет неправильно. Был эпизод в начале второго тайма, когда он дал пробить Суаресу. Были моменты, в которых поляк достаточно грубо ошибался в передачах. Но 1 отбор, 3 перехвата и 6 выносов дают повод поставить Рыбусу среднюю оценку. Живоглядов сыграл немного хуже - Жоау Феликс помучал его и Игнатьева. Но давайте отметим две позитивные и важные детали - именно Живоглядов вовремя вынес мяч за 20 минут до конца матча и не дал состояться выходу 1 на 1, а также заблокировал удар Жоау Феликса на второй добавленной минуте.


Куликов - 3.0, Крыховяк - 3.0, Игнатьев - 2.5, Миранчук - 3.5. Куликов и Крыховяк вновь не всегда создавали нужную плотность в центре поля, давая тем самым пространство игрокам "Атлетико". Хорошо, что в этот раз обошлось без больших неприятностей. Из плюсов поляка - выиграл 2 верховых единоборства, сделал 2 перехвата и 1 отбор. Из минусов - высокий процент брака при передачах (каждая четвертая была неточной) и желтая карточка. Из заслуг Куликова - несколько заблокированных прострелов, хорошая точность пасов (86 процентов, лучший результат в команде). Из огрехов можно выделить "привоз" опасного момента после грубой ошибки в центре поля и эпизоды, когда он не успевал блокировать удары соперников.

Игнатьев провел очень не однозначный матч. С одной стороны, он зарабатывал на себе фолы, прерывал обостряющие передачи, протащил мяч через пол поля и отдал на Смолов, который заработал пенальти. С другой стороны, часто попадался на обманные движения, не всегда успевал помешать нанести удар своим оппонентам, просто смотрел, как от него в сторону Мурило убегает Хименес в эпизоде с голом "Атлетико". А Жоау Феликс так и вовсе почти полностью переигрывал Игнатьева. Миранчук стал лучшим из линии полузащиты благодаря забитому пенальти и нескольким обостряющим передачам. Но в обороне Антон не всегда удачно помогал, и в этом аспекте нужно прибавлять в следующих играх.


Смолов - 3.0, Зе Луиш - 2.5. Нападающие "Локомотива" нечасто оказывались в центре внимания. У Зе Луиша была одна попытка пробить по воротам (головой, неточно) и один потенциально опасный забег в чужую штрафную, в завершении которого вместо удара он решил сделать безадресную передачу. Но зато у кабо-вердинца 5 выигранных верховых единоборств в ситуациях, когда он помогал на стандартах у своих ворот. Смолов сделал тот самый навес, который привел к пенальти, но в остальном не запомнился большим количеством полезных действий. На его счету 0 ударов, 37 процентов неточных передач, 3 фола и 1 успешная обводка.

Жемалетдинов - 3.0, Рыбчинский - б/о. Рыбчинский сыграл около 5 минут. За это время 2 раза коснулся мяча и отметился одним выносом. Жемалетдинов сыграл порядка получаса и записал на свой счет 5 точных передач из 8, 1 отбор, 1 вынос и 100 процентов выигранных верховых единоборств.

Фото: Официальный сайт и официальный твиттер ФК "Локомотив"

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Теги: Локомотив Атлетико Мадрид Гилерме Смолов Зе Луиш
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