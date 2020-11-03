Гилерме - молодец, Смолов и Зе Луиш могли бы сыграть и получше. Оценки по матчу "Локомотива" с "Атлетико"

Райкович неплохо заменил Чорлуку. Мурило - с отрывом лидер по двум ключевым показателям. Миранчук снова забил, но лучшим не был.