"Мы дерьмо". Виллаш-Боаш — после поражения "Марселя" от "Порту" в ЛЧ

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту".



Фото: ФК "Марсель"

"Чтобы быть дерьмом в Лиге чемпионов, нужно как минимум в неё попасть. Собственно, мы попали, и мы дерьмо", — цитирует Виллаш-Боаша Get French Football News.



Напомним, что "Порту" на своем поле уверенно переиграл "Марсель" со счетом 3:0. Отметим, что ранее Виллаш-Боаш тренировал португальскую команду. Также специалист работал в петербургском "Зените" в период с 2014 по 2016 год.



По итогам 3-х туров ЛЧ "Марсель" Виллаш-Боаша не набрал ни одного очка.