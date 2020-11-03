"Чтобы быть дерьмом в Лиге чемпионов, нужно как минимум в неё попасть. Собственно, мы попали, и мы дерьмо", — цитирует Виллаш-Боаша Get French Football News.
Напомним, что "Порту" на своем поле уверенно переиграл "Марсель" со счетом 3:0. Отметим, что ранее Виллаш-Боаш тренировал португальскую команду. Также специалист работал в петербургском "Зените" в период с 2014 по 2016 год.
По итогам 3-х туров ЛЧ "Марсель" Виллаш-Боаша не набрал ни одного очка.
"Мы дерьмо". Виллаш-Боаш — после поражения "Марселя" от "Порту" в ЛЧ
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту".
Фото: ФК "Марсель"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!