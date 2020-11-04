Счастье было близко, но "Зенит" снова сел в лужу. Шанс на улучшение ситуации в группе упущен

Приехавший в Санкт-Петербург без ряда лидеров "Лацио" долгое время играл неубедительно, но собрался в концовке и отобрал победу у чемпиона России.
Озвученный чуть более чем за час до матча стартовый состав всерьез заставил поразмыслить относительно того, какую тактику выбрал Семак на встречу с "Лацио". Варианты были разные, но игра с первых своих секунд дала однозначный ответ. "Зенит" не стал прибегать к увеличению количества защитников. Ракицкий и Ловрен сыграли в центре, Караваев и Дуглас Сантос на флангах. Жирков действовал слева в полузащите. Ерохин занимал позицию между опорниками и Дзюбой, но временами при активном прессинге оказывался даже выше Артема.

Начало матча ознаменовалось рядом вполне себе жестких стыков. Акпа-Акпро и Кузяев получили от португальского арбитра Артура Соареша Диаша по желтой уже к седьмой минуте. И хорошо, что примененные судьей меры возымели свой эффект. После несколько нервных и напряженных мгновений игра повернула в более футбольное русло. Первым отрезок креативной активности выдал "Лацио". Да, особо опасных моментов "итальянцы" не создали, но неприятные для "Зенита" подходы у них были.


Ближе к середине первого тайма команда из Рима стала действовать в более привычной для себя манере, отдав мяч под контроль сопернику и перейдя на попытки увенчать успехом контратаки. Получилось, прямо скажем, ниже среднего. Но здесь важно отметить заслугу питерского клуба. "Зенит" хорошо двигался, активно прессинговал, пробовал разыграть комбинации и не стеснялся при случае прибегнуть к забросам на Дзюбу.

Не забывали "питерцы" и про проходы по флангу с последующими навесами в штрафную. На правом краю с этим делом не все было в порядке. Кузяев все-таки больше смещался к центру, а подключавшийся к атакам Караваев не мог совершить точную подачу. Слева же, как мы уже говорили, действовал Жирков. И Юрий Валентинович стал не последним человеком в эпизоде, который завершился голом, открывшем счет в матче.


Ветеран российского футбола передачей нашел в штрафной Дзюбу, который хорошо зацепился за мяч. Далее последовал своего рода волейбол - Артем вместе с Далером Кузяевым, не опуская снаряд на землю, доставили его до Ерохина, а лучший "зенитовский" игрок этой осени уверенно расстрелял ворота Рейны. Конечно, это повод для радости, но, помимо этого, еще и повод в очередной раз вспомнить и удивиться тому факту, что в важнейшем матче с "Брюгге" Семак дал сыграть Ерохину лишь несколько минут.


На забитый гол "Зенит" отреагировал не лучшим образом. Команда Семака позволила сопернику чувствовать себя вольготно на чужой половине поля. Возможно, в этом была задумка и установка тренера - все-таки "Лацио" чаще находит выгоду и зарабатывает преимущество, владея мячом меньше соперника и действуя больше на контратаках. Если это так, то винить игроков в волнительной концовке первого тайма некорректно. Но в любом случае главное, что на перерыв "питерцы" ушли в качестве лидера.

В раздевалке Семак, очевидно, внес ряд корректив, в результате которых в дебюте второго тайма "Зенит" стал играть лучше. Глобально тактика не поменялась - "питерцы" продолжали делать акцент на оборону. Но теперь уже при потерях "Лацио" активно старались убежать в контратаки и найти шанс для второго гола. Хорошие шансы были у Ерохина, а затем и у сменившего его из-за небольшого повреждения Мостового. Исключительно жаль, что не удалось реализовать моменты.


Впрочем, гораздо важнее было не допускать остроты у своих ворот. А с этим "Зенит" справлялся только до 70-й минуты. После этой временной отсечки, видимо, начала сказываться усталость. "Лацио" с каждым разом проводил все более опасные атаки. Сначала "итальянцы" не попадали в створ, затем спасал Кержаков, но в конце концов счет стал равным. В одном из эпизодов "питерцы" дали много свободы команде Индзаги и толком не встречали наступающего соперника. В результате Ачерби сделал голевую передачу с левого фланга, а Кайседо точным ударом направил мяч в ворота.

Концовка встречи выдалась напряженной. Опасные моменты были и у тех, и у других ворот. И "Зенит" даже забил гол, но он не был засчитан из-за офсайда у Дзюбы. В итоге чемпион России сыграл вничью с представителем Серии А. Счастье было достаточно близко. "Лацио" долгое время не демонстрировал чего-то выдающегося и не имел особых шансов отыграться, но взбодрился в последней четверти матча и отобрал у "Зенита" победу. Команда Семака набрала первое очко, но радоваться нечему - место по-прежнему последнее, ситуация по-прежнему печальная.

Фото: Официальный сайт и официальный твиттер ФК "Зенит"

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Теги: Зенит Лацио Ерохин Жирков Дзюба
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