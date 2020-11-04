Счастье было близко, но "Зенит" снова сел в лужу. Шанс на улучшение ситуации в группе упущен

Приехавший в Санкт-Петербург без ряда лидеров "Лацио" долгое время играл неубедительно, но собрался в концовке и отобрал победу у чемпиона России.