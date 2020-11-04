"Краснодар" уступил со счётом 2:3, хотя имел все шансы набрать очки. Ещё в первом тайме российский клуб забил два мяча. А при счёте 2:1 у хозяев ещё и удалили одного из игроков.
Тем не менее, "быки" не смогли удержать победу и даже ничью, пропустив дважды.
"Второй тайм просто ужасно и безобразно. Не могу на месте "Краснодара" представить "Севилью", которая в такой ситуации позволила бы сопернику отыграться. Привоз Кайо был ключевой", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Мостовой: второй тайм "Краснодара" - просто ужасно и безобразно
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал "Краснодар" после матча 3-го тура Лиги чемпионов с "Севильей".
Фото: Sportbox
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