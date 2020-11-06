"У "Лацио" сильный состав даже без тех игроков, которые не летали в Петербург. У Индзаги было кем их заменить. Семаку было труднее. Полноценно заменить одновременно Азмуна, Дриусси и Малкома именно в Лиге чемпионов невозможно", - цитирует Кришито Metaratings.ru.
Встреча "Зенита" и "Лацио" завершилась вничью со счетом 1:1. В составе сине-бело-голубых отличился полузащитник Александр Ерохин после передачи Артема Дзюбы, а у "римлян" забил экс-форвард "Локомотива" Фелипе Кайседо, которому ассистировал Франческо Ачерби. Отметим, что в матче из-за коронавируса не смогли принять участие несколько лидеров "Лацио", в частности лучший бомбардир команды Чиро Иммобиле и основной вратарь Томас Стракоша.
Кришито - о матче "Зенит" – "Лацио": Семаку было труднее, чем Индзаги
Бывший защитник и капитан "Зенита" Доменико Кришито, ныне выступающий за "Дженоа", поделился мнением о матче "Зенит" – "Лацио" (1:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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