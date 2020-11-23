Главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини будет присутствовать на матче Лиги чемпионов "Лацио" - "Зенит". Игра должна состояться 24 ноября на Олимпийском стадионе в Риме.
Роберто Манчини выступал в составе "Лацио" с 1997 по 2000 год. Становился чемпионом Италии в составе этой команды в 2000 году. В период с 2002 по 2004 работал в римском клубе в качестве главного тренера.
В петербургском "Зените" 55-летний специалист отработал сезон 2017/2018. В том сезоне "сине-бело-голубые" заняли лишь пятое место, а на место Манчини пришел Сергей Семак.
Недавно Роберто Манчини перенес коронавирусную инфекцию.
Источник: Sport24
Источник: Манчини посетит матч "Лацио" - "Зенит"
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини собирается посетить матч 4-го тура Лиги чемпионов в Риме.
Фото: "Sport24"
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