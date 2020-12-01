— Относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет. Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать. Чтобы в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом, — рассказал Нагорных в интервью "СЭ".
Вчера "Локомотив" проиграл в Лиге чемпионов "Зальцбургу" (1:3) и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Однако клуб всё ещё может выйти в Лигу Европы.
В чемпионате России "железнодорожники" идут на седьмом месте с 25 очками после 16 туров.
Кикнадзе и Николич не потеряют работу в "Локомотиве"
Член совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал будущее генерального директора команды Василия Кикнадзе и тренера Марко Николича.
Фото: ФК "Локомотив"
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