Уткин: "Зенит" на правильном пути. Нужно просто разогнать к хренам эту школу, дублеров в мешок и в Неву в прорубь

"Я полагал, что "Локомотив" перекроет антирекорд "Спартака" 1:18 [в Лиге чемпионов]. Но в итоге к 1:18 сейчас ближе всего те, кто над этим смеялся. Я думаю, это касается "Зенита", потому что 1:18, когда это касается разницы мячей, это одно, а вот когда у тебя одно очко из 18 – это более интересное соотношение.
Но что ценно в конце концов в "Зените"? Это верность традициям, верность выбранному курсу. Появилась новость: "Зенит" интересуется аргентинским вингером "Штутгарта" за 30 миллионов – ей-богу, не помню, чего, наверное, все-таки евро.
Разве это не верность избранному курсу? Разве вы не понимаете, что человек, который из Аргентины прилетел в Штутгарт и иногда летает домой на выходные и в отпуск, гораздо более устойчив к перелетам, чем многие воспитанные в России футболисты, тем более местные воспитанники, которые умеют только ездить на троллейбусе – на тренировки и обратно.
Гораздо правильнее брать игроков из Аргентины, из Бразилии задорого, за 20, за 30, за 40 миллионов. Кстати, у Малкома ведь вся жизнь связана с перелетами, ведь он в "Барселону" попал, уже прилетев практически в Рим – развернули самолет, и в Барселону. Такого летуна, конечно же, поэтому и отобрали, потому что мы же знаем, что перелеты – главная проблема "Зенита", все остальные просто не летают. Рожденный ползать летать не может.
Опять же, самое главное, что заинтересовавший игрок – вингер. Понимаете, это ведь тоже такое летучее понятие. Тем более аргентинский Гонсалес.
А свои? А что свои? Ну выпустили этого Прохина. Первый раз в Лиге чемпионов, решающий матч, дали парню такой шанс, а он возьми да и выброси на первый гол на середину штрафной мяч. А что ему делать? Где его еще пробовали выпускать?
Вот в "Краснодаре" обстреливают молодежь, дают ей шансы, настолько дают, что главный разговор вокруг "Краснодара" о том, что им мало дает играть: Вильену выпускает вместо моего однофамильца. Не знаю, правда это или нет, пишут, инсайдеры говорят.
"Зенит" на правильном пути. Нужно просто избавиться от этого мягкосердечия, разогнать к хренам эту школу, которая никого не может воспитать, дублеров в мешок и в Неву в прорубь – зачем нужна вторая команда?
Игроков нужно покупать готовых. И самое главное – очень важно подобрать стюардесс в самолеты, которые возят "Зенит" на эти самые матчи.
Надо ведь снимать стресс. Мы уже видели, какими средствами приходится снимать стресс капитану "Зенита". А все почему? А потому, что в самолете неправильно подобран персонал.
Нужны стюардессы, нужны летчицы, что-то еще… Тут уже не хватает моей фантазии, но думаю, что в области лакшери я не должен соображать так, как владельцы "Зенита", – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.
Напомним, что "Зенит" второй год подряд занял последнее место в группе Лиги чемпионов.
Уткин: "Зенит" на правильном пути. Нужно просто разогнать к хренам эту школу, дублеров в мешок и в Неву в прорубь
Футбольный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал результат "Зенита" в Лиге чемпионов.
Фото: youtube-канал Василия Уткина
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