Игнатьев - о матче с "Баварией": нужно просто не перегореть

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией".
Фото: Sportbox
"Нужно просто не перегореть. Выйти, сделать свое дело. Ждать своего шанса, играть на контратаках. Все возможно — это футбол. Мне было легче играть с "Баварией", так они сами играют и другим дают", - сказал Игнатьев.

Матч "Бавария" - "Локомотив" состоится сегодня, 9 декабря. Начало - в 23:00 мск.

"Локомотив" занимает последнее место в группе А, набрав три очка. "Железнодорожники" еще имеют шансы на проход в плей-офф Лиги Европы, однако нужно побеждать "Баварию" и ждать результат матча "Зальцбург" - "Атлетико".

Источник: "СЭ"

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Теги: Бавария Игнатьев Локомотив
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