Источник: у "Локомотива" выявлено 4 сомнительных теста на коронавирус

У " Локомотива " в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" были выявлены сомнительные тесты на коронавирус.

Фото: ФК "Локомотив"

Тестирование было проведено для УЕФА. По информации источника, сомнительные тесты сдали четверо футболистов "железнодорожников". Среди них полузащитник Гжегож Крыховяк, пропустивший 1 декабря матч с "Зальцбургом", но сыгравший 5 декабря против "Рубина".



Также сомнительный результат показали тесты нападающего Виталия Лисаковича, хавбека Максима Мухина и еще одного молодого футболиста.



Кроме того, сообщается, что после тестов УЕФА все эти футболисты сдали проверочные тесты — они показали отсутствие заболевания. Вероятно, все эти игроки смогут сыграть в чемпионате России в ближайшем туре.



Источник: "РБ-Спорт"