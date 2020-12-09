Тестирование было проведено для УЕФА. По информации источника, сомнительные тесты сдали четверо футболистов "железнодорожников". Среди них полузащитник Гжегож Крыховяк, пропустивший 1 декабря матч с "Зальцбургом", но сыгравший 5 декабря против "Рубина".
Также сомнительный результат показали тесты нападающего Виталия Лисаковича, хавбека Максима Мухина и еще одного молодого футболиста.
Кроме того, сообщается, что после тестов УЕФА все эти футболисты сдали проверочные тесты — они показали отсутствие заболевания. Вероятно, все эти игроки смогут сыграть в чемпионате России в ближайшем туре.
Источник: "РБ-Спорт"
Источник: у "Локомотива" выявлено 4 сомнительных теста на коронавирус
У "Локомотива" в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" были выявлены сомнительные тесты на коронавирус.
Фото: ФК "Локомотив"
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