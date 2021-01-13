"Да, мы неудачно сыграли в Лиге чемпионов. Но я бы не сказал, что мы ее так сильно провалили. Нас прибил матч с "Брюгге". Это был наш матч по всем аспектам. Наш матч был с "Лацио". Наш матч был с Дортмундом. Но так получилось. Это тяжело, на самом деле, что упустили эти игры. Не сказать, что мы плохо выступили: в плане игры мы смотрелись достойно", - сказал Оздоев.
Напомним, "Зенит" на групповом этапе Лиги чемпионов играл с "Брюгге", "Лацио" и дортмундской "Боруссией". В шести матчах петербуржцы набрали одно очко, сыграв вничью в домашнем матче с "Лацио" (1:1). Команда Семака заняла последнее место.
В РПЛ сине-бело-голубые занимают первое место, набрав в 19-ти матчах 41 очко.
Первый матч после зимней паузы "Зенит" проведет в 1/8 финала Кубка России. В Петербурге сине-бело-голубые примут тульский "Арсенал". Игра пройдет 20-21 февраля.
В РПЛ в 20-м туре петербуржцы сыграют против "Ростова" на "Газпром арене". Встреча намечена на 27 февраля и должна начаться в 16:30 мск.
Магомед Оздоев провел за "Зенит" в этом сезоне 23 матча, забив один гол.
Источник: Sport24
Оздоев: я бы не сказал, что "Зенит" так сильно провалил Лигу чемпионов
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов.
Фото: "Зенит"
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