Классон рассказал о причинах поражения "Краснодара" в Лиге чемпионов от "Севильи" при численном большинстве

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон ответил на вопрос о причинах поражения "быков" в выездном матче 3 тура Лиги чемпионов против "Севильи" (2:3).

Фото: AFP