- Помните, какие проблемы с составом были у нас в той встрече? Повели в счете, использовав свои возможности, но объективно "Севилья" была намного сильнее. Большая удача, что сумели сделать 2:0, а вот 2:3 скорее закономерность, - передает слова Классона Matchtv.ru.
В сезоне 2020/2021 "Краснодар" впервые в клубной истории сумел пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов. В гостевом матче 3 тура против испанской "Севильи" "быки", имевшие серьезные кадровые проблемы, сумели повести со счетом 2:0 и получили численное преимущество на второй тайм, но в итоге проиграли со счетом 2:3.
Классон рассказал о причинах поражения "Краснодара" в Лиге чемпионов от "Севильи" при численном большинстве
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон ответил на вопрос о причинах поражения "быков" в выездном матче 3 тура Лиги чемпионов против "Севильи" (2:3).
Фото: AFP
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