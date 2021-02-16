Спорное удаление, очередной конфликт Гасперини, новая схема Зидана. "Реал" на выезде обыграл "Аталанту"

Иско - нападающий
Мигель Гутьеррес, Антонио Бланко, Серхио Аррибас, Уго Дуро. Это не состав "Эльче" или "Вальядолида". Это список запасных мадридского "Реала" на матч плей-офф Лиги чемпионов. В "Реале" началась настоящая пандемия травм. Мадридцы бы с радостью объявили локдаун, чтобы закрыться до полного восстановления. Но так сделать нельзя, поэтому Зинедину Зидану пришлось искать альтернативные варианты атаки, которой от травм досталось больше всего.
Выбор Зидана заключался в использовании Иско на позиции ложной девятки. Для Иско матч против "Аталанты" стал первым в сезоне в основе в рамках ЛЧ. Каждое трансферное окно Иско отправляли то в Англию, то в Италию, а Зидан его не отпускал. Как будто знал, что настанет момент, когда Иско спасет "Реал".
Иско заскучал по большим матчам. В первом тайме он больше всех шел в дриблинг (3 успешные обводки), чаще выходил на удар (2 раза и оба заблокировали) и хуже остальных партнеров по атаке делал передачи (точность - 76%), потому что постоянно пытался обострить. Во втором тайме Иско добавил себе еще один удачный дриблинг, чуть улучшил процент точных передач (до 81%) и был заменен за 15 минут до окончания матча. Для первого появления в основе в ЛЧ Иско выглядел очень достойно. Жаль, что у него не получается играть на постоянной основе. Талант Иско огромен, полностью его он еще не реализовал.
Тобиас Штилер ошибся?
Ключевой эпизод матча случился на 18-й минуте. "Реал" идеально разыграл комбинацию с забеганием Менди в левый полуфланг. Это поставило в тупик оборону "Аталанты". Против Менди оказался Ремо Фройлер, который за французом не успел и сбил того. Был фол или нет - спорить бессмысленно. Фройлер точно зацепил Менди по ноге. Но о степени наказания Фройлера с арбитром можно было подисскутировать.
Дело в том, что Менди плохо обработал передачу. Мяч отскочил от француза не прямиком в сторону ворот "Аталанты", а чуть в сторону. И это, конечно, ухудшало позицию Менди. Но арбитр Тобиас Штилер посчитал, что Менди уже выходил один на один с Голлини, а значит - это фол последней надежды. Видеопомощники не подсказали ничего Штилеру. VAR вмешался бы, если контакта не было. А так ассистенты посчитали, что основания удалить Фройлера были. Видимо, Штилер не смотрел недавний матч между "Химками" и "Крыльями Советов", где Михаил Вилков после красной карточки Резиуану Мирзову пошел смотреть повтор, после чего свое решение отменил. А ведь там у Вилкова тоже все основания были.
Странно было видеть подобное решение от Тобиаса Штилера. Он никогда не считался кровожадным арбитром. В начале его карьеры был матч между "Хоффенхаймом" и "Фрайбургом", в котором он показал 3 красные карточки. Последний раз Штилер удалял футболиста в Бундеслиге в середине октября, хотя судит практически каждый тур.
Матч не для Миранчука
В прошлом сезоне Федор Смолов открыл счет голам за "Сельту", забив мадридскому "Реалу". Хотелось, чтобы и Алексей Миранчук отметился в игре против испанского гранда. Но еще в первом тайме стало понятно, что россиянина на поле Джан Пьеро Гасперини не выпустит. Этому было несколько объяснений.
Во-первых, схема "Аталанты" несколько видоизменилась. С уходом Папу Гомеса итальянцы не так зависят от игроков полуфлангов, вроде аргентинца и Йосипа Иличича (и Миранчука, которого и брали для возможной замены словенца). Плюс хорошую форму набрал Пессина. Его подключения к атаке сродни забеганиям Илкая Гюндогана - соперник тоже никогда не знает, где в следующий момент окажется центральный полузащитник "Аталанты".
Во-вторых, в первом тайме сломался Дуван Сапата. Колумбиец дернул ногу, когда "Аталанта" уже была в меньшинстве. Вместо него Гасперини выпустил Пашалича, который должен был помогать команде и в центре поля. А в атаке "Аталанта" полагалась на контрзабеги Луиса Муриэля. Прессинг итальянцев ослаб - вдесятером это делать гораздо сложнее. Поэтому появление легковесного Алексея Миранчука никак не вписывалось. В такой ситуации больше подходил Руслан Малиновский - мобильный, крепкий, с дальним ударом. И тут уже было не до тактических задумок - в меньшинстве команда больше думала о сохранении ворот "сухими". И чужих тоже - "Аталанта" впервые с апреля 2019 года не нанесла в матче ни одного удара в створ.
"Реал" дожал
В условиях больших кадровых потерь удаление Фройлера заметно облегчало созидательную жизнь "Реала". Нападающим мадридцев, впервые появившимся в таком сочетании, было проще придумывать атаки, пусть "Аталанта" и глубоко сидела в обороне. До перерыва "Реал" нанес 8 ударов по воротам Голлини. Если навешивать было не на кого, то можно было тревожить вратаря дальними и средними ударами. Пытались забить не только Модрич с Иско, но и Начо, поддерживая атаки, пробивал по воротам. Распасовка держалась на Кроосе - у немца за матч 154 касания (это рекорд в нынешнем розыгрыше ЛЧ).
"Аталанта" позволяла бить и после перерыва. А "Реал", как зомбированный, других путей к воротам не искал, кроме как ударить из-за штрафной. Количество ударов перевалило за 10, а количество опасных моментов по-прежнему держалось в районе 0. Но упрямство мадридцев было вознаграждено. 16-й удар гостей стал голевым. И забил Менди, который оказался после углового в центральной зоне за штрафной "Аталанты".
"Реал" Зинедина Зидана часто критикуют за простую игру, которая перетекает в примитивную. Но если она дает результат, то почему бы нет? Можно сколь угодно рисовать тактические схемы. Но все решают такие моменты, как с ударом Менди, когда нужно просто попасть в нижний угол.
Интрига еще жива
"Реал" на выезде добился хорошего для себя результата (если не вдаваться в судейские разборы). У мадридцев перевес еще и в психологическом плане. "Аталанте" теперь нельзя ждать ошибку соперника, а необходимо атаковать и еще раз атаковать. Единственный вопрос - кем? Насколько серьезно повреждение Сапаты, станет известно в ближайшие дни. А ведь еще в матче начался потенциальный конфликт с Иличичем.
Гасперини во втором тайме совершил обратную замену словенца, чем вызвал гнев полузащитника. Он не подошел к скамейке "Аталанты", сразу отправившись в раздевалку. Гасперини решил сам себе усложнить задачу перед ответной встречей? И потерять за сезон 2 лидеров - это вообще нормально? Тренерский талант Гасперини нельзя недооценивать, но его методы становятся для команды невыносимым. Атмосфера в "Аталанте" накаляется. Но у нее все равно есть шансы. Нынешний "Реал" не настолько хорош, чтобы записывать его в победители противостояния после 1:0 на выезде.
Лига чемпионов
1/8 финала
Аталанта - Реал Мадрид 0 - 1
Гол: Менди, 86.
"Аталанта": Голлини, Ромеро, Толои, Джимшити, Меле (Паломино, 85), Гозенс, Фройлер, де Рон, Пессина, Муриэль (Иличич, 56; Малиновский, 85), Сапата (Пашалич, 30).
"Реал Мадрид": Куртуа, Варан, Начо, Васкес, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Винисиус Жуниор (Мариано, 57), Иско (Дуро, 76), Асенсио (Аррибас, 76).
Удаление: Фройлер, 17.
Фото: официальный твиттер "Реала", кадр из трансляции "Матч ТВ"