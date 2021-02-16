Жота: "Реал" привык к матчам плей-офф, и нам необходимо будет показать свой лучший футбол

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота рассказал свои ожидания от матча 1/4 лиги чемпионов с "Реал Мадридом".

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– Этот матч будет серьезным испытанием, мы должны быть к этому готовы. "Реал" — рекордсмен по числу трофеев в Лиге чемпионов. Они привыкли к матчам плей-офф, и нам необходимо будет показать свой лучший футбол, – сказал Жота в интервью пресс-службе УЕФА.



Первый матч четвертьфинального противостояния "Ливерпуля" и "Реал Мадрида" пройдет сегодня, 6 апреля, на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.



Главным арбитром встречи назначен немецкий рефери Феликс Брых. Ему будут помогать ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп.



Последний раз команды встречались в финале лиги чемпионов 2018 года в Киеве. В той игре победу одержали подопечные Зинедина Зидана со счетом 3:1.