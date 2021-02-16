Мюллер: мы выстрелили себе в ногу

Нападающей "Баварии" Томас Мюллер поделился мнением о поражении в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (2:3).

Фото: ФК "Бавария"

– Всегда можно говорить о пропущенных голах, но я думаю, что ни у кого бы не было нареканий, выиграй мы 5:3 или 6:3. Мы выстрелили себе в ногу… Теперь нужно отыгрываться, – сказал Мюллер в интервью для пресс-службы УЕФА.



Первый матч четвертьфинального противостояния ПСЖ и "Баварии" закончился победой парижан со счетом 3:2. На домашней "Альянц Арене" голами отметились нападающие Эрик Шупо-Мотинг и Мюллер. У подопечных Маурисио Почеттино дубль на свой счет записал форвард Килиан Мбаппе, а еще один гол забил защитник Маркиньос.



Ответная игра состоится 13 апреля в Париже на стадионе "Парк де Пренс". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.