Фернандиньо - о финале Лиги чемпионов: нам надо насладиться моментом

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов с "Челси".

"Это финал, о нем говорят во всем мире, миллиарды будут смотреть этот матч. Но нам нужно расслабиться и показать свой уровень. Кто завтра выйдет на поле? Конечно, Пепу будет сложно определить 11 сильнейших, но для нас важный каждый футболист. Мы не знаем, что может случиться во время игры. В субботу надо насладиться моментом, это будет один из самых важных матчей в жизни", - сказал Фернандиньо.



Источник: BBC