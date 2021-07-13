По данным источника, в список кандидатов входят порядка пяти рефери, включая россиянина. В частности, матч за Суперкубок УЕФА также могут доверить словенцу Славко Винчичу или румыну Овидиу Хацегану.
Отмечается, что у судейского комитета УЕФА сложилось положительное впечатление от работы Карасева на чемпионате Европы-2020. 42-летний арбитр на этом турнире обслужил шесть матчей, включая три игры в качестве резервного судьи.
Встреча между "Челси", победителем Лиги чемпионов, и "Вильярреалом", триумфатором Лиги Европы, состоится 11 августа в Белфасте на стадионе "Виндзор Парк". Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Источник: Sport24
СМИ: российский арбитр Карасев может получить назначение на матч за Суперкубок УЕФА
Российский судья Сергей Карасев рассматривается в качестве главного арбитра на матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом".
Фото: РПЛ
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