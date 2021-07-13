СМИ: российский арбитр Карасев может получить назначение на матч за Суперкубок УЕФА

Российский судья Сергей Карасев рассматривается в качестве главного арбитра на матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом".

Фото: РПЛ