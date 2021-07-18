Дасаев заявил, что "Спартак" пройдет "Бенфику" в квалификации Лиги чемпионов. По его словам, у "Спартака" есть преимущество, поскольку наставник команды Руй Витория ранее работал в "Бенфике".
"Жребий для "Спартака" хороший, хотелось бы послабее, конечно, но тоже неплохо. "Бенфика" — та команда, которую можно проходить, и "Спартак" ее пройдет. Тем более Витория работал в "Бенфике", и это будет определенным преимуществом для нашей команды", - сказал Дасаев.
Источник: Чемпионат
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Дасаев: "Спартак" пройдет "Бенфику" в квалификации Лиги чемпионов
Бывший голкипер "Спартака" Ринат Дасаев высказался о предстоящем противостоянии московской команды с "Бенфикой" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
Фото: "Чемпионат"
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