"С уверенностью могу сказать, что "Зенит" не проиграет в Турине. Сейчас "Ювентус" очень плох: проблемы как в команде, так и в руководстве. Это последний шанс зацепиться за плей-офф. Если не побеждать такой слабый "Ювентус", то в Лиге чемпионов делать нечего", - сказал Петржела.
Напомним, что "Зенит" проведет выездной матч с "Ювентусом" сегодня, 2 ноября. Встреча пройдет в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов и начнется в 23.00 по московскому времени.
"Ювентус" лидирует в группе H, опережая "Челси", "Зенит" и "Мальме". В активе туринцев девять очков. "Зенит" идет третьим с тремя баллами в активе.
Источник: Чемпионат
Петржела: с уверенностью могу сказать, что "Зенит" не проиграет в Турине
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела высказал предположение насчет предстоящего матча с "Ювентусом".
Фото: "Зенит"