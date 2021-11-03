"Нужно масло иметь в голове, чтобы давать перебивать". Николаев - о пенальти в ворота "Зенита"

"То, что засудили, конечно, нельзя так говорить никогда, но тут речь может пойти о том, что перебивали пенальти в одной игре, а в другой нет. Похожая ситуация была в игре "Баварии" с "Бенфикой", и там пенальти не перебивалось. Нужно масло иметь в голове, чтобы все-таки такие 11-метровые давать перебивать. В этом случае футболист не так явно заходит и не мешает пробивающему футболисту провести удар", - цитирует Николаева "Матч ТВ".
Скриншот эфира телеканала "Матч ТВ"
"Зенит" накануне со счетом 2:4 проиграл в Турине "Ювентусу". После этого матча петербургский клуб располагается на 3-м месте в группе H, имея в активе 3 очка. От второго места, дающего право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов подопечные Семака отстают на 6 очков. "Зениту" в ЛЧ осталось сыграть в гостях против "Мальме" (23 ноября) и дома с "Челси" (8 декабря).