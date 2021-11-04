— "Зенит" — наш лидер, но видите, как в Европе, мягко говоря, не очень складывается. Показывают сегодняшний уровень чемпионата России, — рассказал Самедов в интервью Eurostavka.
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" в гостях уступил итальянскому "Ювентусу" (2:4). Российский клуб с тремя очками занимает третью строчку турнирной таблицы.
В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет против шведского "Мальме", а затем дома встретится с действующим победителем турнира английским "Челси".
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Самедов: "Зенит" в Европе показывает сегодняшний уровень чемпионата России
Бывший российский полузащитник Александр Самедов прокомментировал выступление "Зенита" на групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости