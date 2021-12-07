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"Боруссия Дортмунд" разгромила "Бешикташ" в большинстве

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Боруссия Дортмунд" - "Бешикташ" завершился со счётом 5:0  в пользу хозяев.
Фото: "Spox.com"
"Боруссия Дортмунд" разгромила "Бешикташ" со счётом 5:0 в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Первый гол в этом противостоянии был забит на 29-й минуте благодаря точному удару Дониэлла Малена. Второй гол в ворота турецкой команды был забит с пенальти на второй добавленной к первому тайму минуте - отличился Марко Ройс. На 43-й минуте "Бешикташ" остался в меньшинстве из-за удаления Велинтона. На 53-й минуте Марко Ройс оформил дубль и довёл счёт до разгромного, а уже через 15 минут голом отметился Эрлинг Холанд. Окончательный итог встречи был установлен, когда Эрлинг Холанд оформил дубль на 80-й минуте.

"Боруссия Дортмунд"  благодаря этой победе сравнялась по количеству набранных очков со "Спортингом" , но это всё равно не помогло германскому клубу выйти в плей-офф Лиги Чемпионов из-за итогов личных встреч с португальской командой.

Дортмундская команда набрала 9 очков и заняла третье место в группе C. Выше расположились "Аякс" (15 очков) и "Спортинг" (9 очков). "Бешикташ" не набрал очков за групповой этап и занял четвёртую строчку в группе.

"Боруссия Дортмунд" - "Бешикташ" (5:0)
Лига Чемпионов. 6-й тур группового этапа.

Голы: Мален, 29, Ройс, 45+2 (пен.), 53, Холанд, 68, 81

Боруссия Д: Кобель, Шульц, Загаду (Геррейру, 73), Хуммельс, Мёнье (Рейниер, 46), Дауд, Витсель, Беллингем (Понграчич, 73), Вольф (Пасслак, 62), Ройс (Холанд, 63), Мален

Бешикташ: Дестаноглу, Мераш, Монтеро, Велинтон, Уйсал, Соуза (Хатчинсон, 82), Топал, Боздоган (Учан, 76), Ларин (Геззаль, 69), Караман (Розье, 46), Батшуайи

Предупреждения: Монтеро, 31, Ларин, 39, де Соуза, 44

Удаления: Велинтон, 43


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