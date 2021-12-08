"Отличный футбол от лучшей команды России! Когда игроки «Зенита» раскрепощены, они способны на многое. Да, питерцы не выиграли, но показали действительно классный футбол. Когда нет давления результатом, все у команды получается. Так нужно учиться играть в каждом матче, не бояться никого", - приводит слова Губерниева "СЭ".
Напомним, "Зенит" вынужден был отыгрываться уже со 2-й минуты встречи, когда счет открыл Вернер. В итоге питерцам удалось в концовке первого тайма не только отыграться, но и выйти вперед, забили Клаудиньо и Азмун. Во втором тайме "Челси" снова перехватил инициативу и первенство на табло: сначала Лукаку сравнял, а затем Вернер, оформил дубль.
В итоге на 94-й минуте Магомед Оздоев, вышедший со скамейки, пушечным ударом из-за штрафной восстановил паритет в матче и позволил "Зениту" взять очко по итогам встречи.
После этого "Зенит" с 5-ю набранными баллами отправился в плей-офф Лиги Европы.
Губерниев: отличный футбол от лучшей команды России!
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результат встречи между "Зенитом" и "Челси" в 6-м туре группового этапа ЛЧ (3:3).
Фото: РИА Новости